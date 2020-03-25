Регионам России поручено ввести карантин для всех жителей старше 65 лет

Глава президентской администрации Антон Вайно направил руководству регионов России предложение мэра Москвы Сергея Собянина ввести в городах-миллионниках карантин для людей старше 65 лет. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вайно находится как руководитель Администрации президента в постоянном контакте с полпредами, поэтому конечно эти поручения были ретранслированы», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА Newstes , накануне на совещании у президента Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин, который является первым заместителем председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса, предложил ввести карантин для людей старше 65 лет в городах-миллионниках РФ. По его мнению, систему карантина для пожилых людей необходимо создавать в Санкт-Петербурге и всех городах-миллионниках. Он также обратился к президенту с просьбой дать поручение полпредам «вместе навалиться на эту историю и жестко контролировать».