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Новости » Политика » Рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос в США

Рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос в США

Рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос в США

За последние десять дней рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос на 5% и достиг 49%. Как сообщает RT, об этом свидетельствуют данные института общественного мнения Gallup.

13 марта позитивно работу американского лидера оценивали 44% опрошенных, а негативно — 52%. Сейчас же 45% респондентов негативно оценивают деятельность Трампа на посту президента.

В феврале сообщалось, что более половины американских избирателей считают, что Дональд Трамп в 2020 году будет избран на новый президентский срок.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 02:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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