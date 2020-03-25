Рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос в США

За последние десять дней рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа вырос на 5% и достиг 49%. Как сообщает RT, об этом свидетельствуют данные института общественного мнения Gallup.

13 марта позитивно работу американского лидера оценивали 44% опрошенных, а негативно — 52%. Сейчас же 45% респондентов негативно оценивают деятельность Трампа на посту президента.

В феврале сообщалось, что более половины американских избирателей считают, что Дональд Трамп в 2020 году будет избран на новый президентский срок.