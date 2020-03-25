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Новости » Спорт » Решение принято: Олимпиаду в Токио переносят на год

Решение принято: Олимпиаду в Токио переносят на год

Решение принято: Олимпиаду в Токио переносят на год
Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио из-за вспышки коронавируса. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, речь идет о переносе на год, сообщило агентство Kyodo.

Решение было принято в ходе телефонного разговора Абэ с главой МОК Томасом Бахом.
Ранее председатель оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори говорил, что полная отмена Игр не рассматривается. При этом и Абэ заявлял, что речь может идти только об отсрочке Игр, но никак не об их отмене.

Перенос столь крупного спортивного мероприятия станет серьезным ударом по принимающей стране Японии и, несомненно, приведет к каскаду экономических, политических и социальных последствий. Это также создаст значительные логистические проблемы для олимпийских организаторов, пишет Kyodo.

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Добавлено: 25 мар 2020 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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