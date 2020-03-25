Решение принято: Олимпиаду в Токио переносят на год

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио из-за вспышки коронавируса. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, речь идет о переносе на год, сообщило агентство Kyodo.Решение было принято в ходе телефонного разговора Абэ с главой МОК Томасом Бахом.Ранее председатель оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори говорил, что полная отмена Игр не рассматривается. При этом и Абэ заявлял, что речь может идти только об отсрочке Игр, но никак не об их отмене.Перенос столь крупного спортивного мероприятия станет серьезным ударом по принимающей стране Японии и, несомненно, приведет к каскаду экономических, политических и социальных последствий. Это также создаст значительные логистические проблемы для олимпийских организаторов, пишет Kyodo.