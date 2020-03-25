Росавиация разрешила перевозчикам летать в города без аэропортов

23 марта правительство России ограничило авиасообщение с рядом стран из-за эпидемии коронавируса в мире. Исключение было сделано для нескольких городов, причем в некоторых из них не оказалось аэропорта, пишет BBC.

Журналисты проверили список из 146 населенных пунктов, представленный на сайте Росавиации. Большинство из них - города, с которыми и ранее было авиасообщение, а с 36 оно сохраняется и по сей день. В то же время в некоторых городах из перечня не оказалось своего аэропорта.

Среди таких городов - столица государства Эсватини Мбабане. В этой южноафриканской стране всего 2 воздушные гавани, и обе не имеют отношения к Мбабане. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) формально относит их к городу Манзани в другой части страны. Нет международного аэропорта и в столице Бенина Порто-Ново, а рейсы из-за рубежа принимает аэропорт в городе Котону.

В списке оказался также палестинский город Рамалла, где нет воздушной гавани. Ближайший аэропорт в Иерусалиме. Кроме того, Росавиация разрешила летать в аэропорт Монако, где есть лишь вертолетная площадка. Самолеты этот объект не принимает, а ближайшая воздушная гавань расположена во французской Ницце.