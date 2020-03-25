Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей

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Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала россиянам о самоизоляции в стриме на телеканале RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Давайте потерпим, реально, две недели, не прибавлять работы нашим врачам», — призвала Попович. В то же время она отметила, что система здравоохранения в России оказалась лучше подготовлена, чем на Западе.

По ее словам, в России оказалось больше аппаратов для искусственной вентиляции легких, инфекционистов. «Сейчас, наконец-то, так быстро сработало наше правительство», — добавила она.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 454 тысячи человек; более 20 тысяч человек погибли, более 113 тысяч — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.