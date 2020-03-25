Россиян с Украины вывезут специальным поездом

Стало известно, что для выезда граждан России с Украины будет организован специальный поезд № 906/905. Он будет следовать по маршруту Киев – Москва – Киев.

Уточняется, что таким образом в РЖД смогут способствовать вывозу из России украинцев, а с Украины – россиян. Также сообщается, что будет организовано около 800 пассажирских мест. Поезд завершит задуманный маршрут за 3 дня, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу РЖД.

Отправка из Киева запланирована на 27 марта, далее поезд 28 марта направится уже из Москвы. Завершение маршрута ожидается 29 марта, когда поезд прибудет из России на Украину. Известно, что стандартных остановок для высадки/посадки пассажиров производиться не будет.

В поезде будут присутствовать сотрудники Роспотребнадзора, которые проведут медицинский осмотр всех пассажиров.

Информацию о покупке билетов на данный поезд можно будет уточнить на сайте «Украинских железных дорог».