Россиян в США предупредили о возможном закрытии воздушного пространства

Гражданам России, находящимся в США, рекомендовано покинуть страну до того, как американские власти закроют воздушное пространство из-за коронавируса. Как сообщает посольство РФ, угроза этого существует.

В настоящее время компания «Аэрофлот» осуществляет регулярные рейсы из США. После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка.

«В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США. В этой связи настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию», — сказали в посольстве.

Там напомнили, что эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию.