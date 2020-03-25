Российские военные выехали из Флоренции после остановки

Колонна российских военных, призванных помочь Италии в борьбе с коронавирусом, продолжила движение после дозаправки и осмотра техники во время остановки во Флоренции, сообщило Минобороны РФ.

"Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш из авиабазы ВВС Италии "Пратика-Ди-Маре" (30 километров юго-западнее города Рим, Италия) в город Бергамо продолжила движение после дозаправки и осмотра техники во время остановки в городе Флоренция. Российские военные специалисты прибыли в Италию для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.