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Российских военных проверили на коронавирус

Российских военных проверили на коронавирусФото: Alexei Yereshko / AP

Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных. Об этом сообщает газета «Красная Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что ни у кого из военнослужащих не выявлен коронавирус нового типа. Тесты 3,2 тысячи военных оказались отрицательными.

Также в ведомстве отметили, что в 32 военных госпиталях развернуты специальные отделения общей сложностью на 3591 мест. В них имеется 2782 аппарата искусственной вентиляции легких. «Работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции»,— сообщили в Минобороны.

22 марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Позже стало известно, что российские военные специалисты, прибывшие в Италию для борьбы с коронавирусом, будут работать в городе Бергамо в регионе Ломбардия на севере страны.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 415,8 тысячи человек, скончались 18,5 тысячи, более 107,8 тысячи вылечились. В России зарегистрировано 495 случаев заражения COVID-19, 22 человека излечились.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 03:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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