Российское судно для достройки СП-2 двигается в Европу по обходным путям

Российское судно "Академик Черский", которое может принять участие в достройке газопровода "Северный поток-2", может двигаться в Европу, пишет Lenta.ru. Сейчас его конечной целью значится южноафриканский Кейптаун.

Ранее "Черский" направлялся в Мапуту (Мозамбик), до этого – в Суэц. Предположительно, судно может постоянно менять порт назначения, но фактически двигаться в Европу по обходному маршруту.

Как сообщал Ruposters, ранее считалось, что "Академик Черский" пойдет в Сингапур. Министр энергетики Александр Новак заявлял, что с помощью "Академика Черского" завершить строительство газопровода можно в течение нескольких месяцев даже без участия иностранных подрядчиков.

Проект "Северный поток-2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год по дну Балтийского моря от побережья Ленинградской области России до Германии. Партнерами российского "Газпрома" выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

В декабре прошлого года строительство СП-2 остановилось после того, как швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой труб. Швейцарцы подчинились санкциям США против СП-2. Перед остановкой строительства проект был завершен на 93,5%. Ранее в США заверили, что американские санкции остановили строительство газопровода на несколько лет.