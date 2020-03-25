Ростовчанка, вернувшаяся из Таиланда, проходит проверку на коронавирус

Стало известно, что у жительницы Ростова-на-Дону подозревают коронавирус. Уточняется, что ранее она прибыла из Таиланда.

На данный момент женщина находится под наблюдением медицинских работников. Первичный осмотр пройден, но результаты теста на коронавирус пока не готовы. Самочувствие пациентки в норме.

Свои комментарии по этому поводу предоставил глава региона Василий Голубев, пояснив, что откровенных симптомов вируса CJVID-19 у женщины не выявлено. Ситуация, по его словам, находится под контролем. Также он сообщил, что по прибытии из Таиланда ростовчанка сразу была передана медикам, и все необходимые меры были предприняты, пишет REGNUM.