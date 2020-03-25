РЖД отменяют курсирование некоторых поездов в России из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) изменяет периодичность курсирования некоторых поездов внутри страны. Ряд поездов будут временно отменены из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, — указали в компании. — Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать».

Отмечается, что пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам на других поездах в те же даты или близкие к ним или вернуть в полном объеме деньги за билеты, купленные на отмененные поезда.

Речь идет об отмене поездов, у которых есть альтернатива на маршруте, указали в компании.

Курсирование отменят или сократят с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в частности, по маршрутам Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Белгород — Москва, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск. Узнать об изменениях в расписании можно на сайте РЖД в разделе оперативной информации о поездах, отмененных на фоне распространения коронавируса.

Россия ранее ограничила курсирование поездов в международном сообщении, в частности, со странами Прибалтики, Европы и Азии. Были отменены поезда в Китай и КНДР.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились свыше 403 тыс. человек, более 18 тысяч скончались. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились.