РЖД сокращает маршруты. Какие поезда перестанут ходить внутри России

Федеральная пассажирская компания сообщила об изменении периодичности курсирования ряда поездов во внутригосударственном сообщении. Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса.

Решение принято в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — пояснили в РЖД.

В частности курсирование отменяется или сокращается в период с конца марта до конца мая для поездов, следующих, в том числе, по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Казань, Иркутск — Забайкальск, Белгород — Москва.

Следует уточнить, что речь идет лишь о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте. Подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах, перейдя по ссылке с главной страницы сайта холдинга.

Напомним, ранее Россия ограничила курсирование поездов в международном сообщении — в том числе со странами Прибалтики, Европы, Азии. Отменены поезда в Китай и КНДР.