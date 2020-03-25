С начала карантина гречка подорожала на 50%, картофель на 60%, – АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал повышение розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с пандемией коронавируса.Об этом сообщила пресс-служба АМКУ."В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ", – говорится в сообщении.Отмечается, что в некоторых регионах с начала марта цены на гречку выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар – на 16%. Существенное повышение цен АМКУ зафиксировал в некоторых розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное.