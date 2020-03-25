Сенаторы одобрили закон об оценке имущества "Почты России"

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, исключающий обязательное проведение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, вносимого Российской Федерацией в уставный капитал АО "Почта России".

Учет такого имущества будет осуществляться по кадастровой стоимости, но в случае его отчуждения будет проводиться точечная рыночная оценка, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Это, по его словам, позволит сэкономить порядка 1 миллиарда рублей и сделает эту процедуру быстрее и эффективнее.

Закон устанавливает, что недвижимое имущество, вносимое в оплату дополнительных акций "Почты России", оценивается по его кадастровой стоимости, содержащейся в Едином госреестре недвижимости, а в случае ее отсутствия – по рыночной цене.