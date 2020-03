Сетевая культура: как коронавирус изменит киноиндустрию

Из-за коронавируса отменили Каннский фестиваль, кинотеатры ограничили продажи билетов, премьеры перенеслись, производство сериалов отложено. Музеи закрыты, театры отменяют спектакли. Иван Афанасьев — о том, как коронавирус повлияет на киноиндустрию.

В российском и мировом кинобизнесе происходят исторические перемены: противный коронавирус разгоняет релизы в прокате, как веник сор. Обстановка меняется буквально каждый час, и это легко продемонстрировать на примере одного маленького кинотеатра Москвы, с работой которого я знаком, скажем так, не понаслышке.

Столичный кинотеатр "Звезда" на станции метро "Курская" — центральный во всей государственной сети "Московское кино". Единственный камерный зал на шестьдесят человек вместо монструозных холлов "для всей семьи", кофе и круассаны вместо попкорна и кока-колы, фестивальные и артхаусные новинки против многомиллионных блокбастеров. Не могу разглашать реальную сумму среднего заработка за день, но пусть он будет, для наглядности, около 40 тысяч в выходной день (когда зарабатывается основная сумма недельной выручки). Возьмем гипотетическую, высчитываемую путем несложных манипуляций с цифрами (кол-во залов, возможных сеансов в день, средняя стоимость билета), и получим примерную цифру для классического мультиплекса на 6-8 залов — 600-750 тысяч рублей в выходной день. Разница очевидна. На стороне больших кинотеатров весомые аргументы вроде массивных рекламных кампаний, привлекательно-развлекательного формата подачи и прибыльных диснеевских и "марвеловских" блокбастеров.

А теперь вообразим себе, что указ, запрещающий проводить мероприятия численностью более 50 человек, в момент обрушивает всю эту сложную систему "завода" зрителя на сеансы при помощи внешней рекламы, соцсетей, TikTok-видео и прочих инструментов. Даже если представить, что народ решится толпой отправиться на какого-нибудь "Бладшота" с Вином Дизелем, на всех просто не хватит мест: одно "мероприятие" — один сеанс — 50 человек. А народ не отправится, а продолжит штурмовать супермаркеты, выискивая по сусекам крупинки гречневого богатства. Как же быть в таком случае скромному пятачку на Земляном Валу, где тихонько в тупике притаилась "Звезда" со своим артхаусным репертуаром, который и без того вечно пытается с потом и кровью отбить себе право на показ среди титанов-"Холопов"? И как вообще быть кинотеатрам — и тем, которые ставят целью заработать денег, и тем, которые вроде бы живут во имя искусства (но которым тоже не чуждо желание прибыли)?

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

Если раньше существовал такой основополагающий механизм сбора денег со зрителя, как "кинотеатральное окно" (промежуток времени с момента выхода фильма до его появления на видеосервисах), то сейчас этот инструмент просто-напросто представляется архаизмом. Промежуток между прокатом фильма и появлением его на VOD-сервисах стремительно сократился до минимума. Как апофеоз этого явления, революционность которого неочевидна для зрителя, но очевидна для прокатчика, стало объявление, что мультфильм "Тролли. Мировой тур" выйдет одновременно и в кинотеатрах, и на видеоплатформах. Это смелый эксперимент, на который идет студия Universal Pictures после того, как им пришлось передвинуть на неопределенный срок прокат очередной части "Форсажа". В чем же его невероятность?

"Тролли" будут показательным примером того, как в ближайшие 3-5 месяцев (именно столько закладывают на буйство коронавируса и меры по возврату индустрии развлечений к более-менее работоспособной модели) будут конкурировать между собой кинотеатральный прокат и видеорелизы. Хотя ответ, кто будет победителем, очевиден: достаточно вспомнить весьма ультимативное письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина от 16 марта, обращенное владельцам видеосервисов, например, "Яндексу", объявившему о бесплатном доступе к ассортименту онлайн-кинотеатра "Кинопоиск HD":

Некоторые онлайн-видеосервисы уже объявили "карантин" для традиционных кинотеатров, и, пользуясь таким маркетинговым приемом, стали активно привлекать зрителей подписками, в том числе бесплатными, на свои сервисы. Ассоциация владельцев кинотеатров считает, что использование в рекламных целях призывов к зрителям отказаться от посещения кинотеатров в пользу онлайн-видеосервисов недопустимо. В связи с чем кинотеатры, входящие в состав Ассоциации владельцев кинотеатров, считают возможным для себя прекратить онлайн-продажу билетов на платформах, связанных с онлайн-видеосервисами, ведущими вышеописанные маркетинговые кампании. А также оставляют за собой право отказа от демонстрации в кинотеатрах Ассоциации фильмов, показ которых в дальнейшем планируется в онлайн-видеосервисах, пользующихся сложившимся положением в ущерб российскому кинотеатральному показу.

Впоследствии конфликт был полюбовно исчерпан: можно полагать, что в данной ситуации желание обеспечить людей в интернете (который стал оплотом всех вынужденных домоседов мира) "бесплатным кино" превалировало над желанием продвинуть свои сервисы и, простите, хайпануть на всеобщей панике (хотя кто знает!). Но беспокойство Олега, ровно как и беспокойство работников киноиндустрии в целом, прекрасно можно понять. За последние лет пять, с появлением в числе крупнейших игроков индустрии Netflix, вопрос о том, как долго еще кинотеатры будут оставаться предпочтительной формой кинопросмотра, стал еще более актуальным. Переломным моментом можно считать 2017 год, когда в конкурс Каннского кинофестиваля вошла "Окча" Пона Чжун Хо (режиссер "Паразитов") — голливудско-южнокорейская фантастическая сказка о дружбе девочки и генетически модифицированной свинки. То есть "буржуйская" видеоподелка (как сказали бы снобы, в итоге они ведь так и сказали) конкурировала наравне с элитарными фресками от Михаэля Ханеке, Франсуа Озона и Андрея Звягинцева. Непорядок!

И там же Уилл Смит, член жюри основного конкурса, сказал, что ему в целом нормально смотреть из дома: почему бы и нет, если индустрия так развилась, что можно на видеосервисах увидеть эксклюзивное кино с Джейком Джилленхолом и Тильдой Суинтон, не отвлекаясь на хруст попкорна и втягивание газировки через трубочку? Так что вопрос о том, насколько коммерчески привлекателен формат кинотеатрального проката в связи с выходом кино в онлайн, обсуждается уже давно. А с коронавирусной эпидемией, загнавшей здравомыслящих граждан со всего мира в теплые и безопасные дома, вопрос встал ребром. Ни у кого нет сомнений, что родители по всему миру, как бы ни старались владельцы киносетей отгородить их и их чад от зловещей инфекции (в США и Великобритании уже закрылись крупнейшие киносети, но не все), вряд ли в большинстве своем рискнут тащить детей в кино. Зачем, если можно дать ребенку планшет, да еще и сэкономить?

Этот конфликт гораздо серьезнее, чем может показаться: привычные нам механизмы продвижения и позиционирования кино сломаны или по крайней мере надломаны. Все те же Канны, мекка производителей кино- и видеоконтента, потихоньку отодвигают свои мероприятия на осень. Уже перенесен фестиваль рекламы "Каннские львы", фестиваль сериалов CANNESERIES и крупнейший европейский кинорынок MIPTV, где владельцы киносетей издревле в новейшей истории набирали себе контент для проката, отменены. Каннский кинофестиваль сдался. Король киносмотров, важнейшее мероприятие, определяющее кинотеатральную политику на год вперед, не нарушало периодичности смотров с 1968 года, когда Францию охватили студенческие протесты. Неужто власть белых успешных мужчин во главе с бессменным директором Тьерри Фремо может пошатнуть какой-то невидимый глазу враг? Что уж говорить, если отменяются даже летние кинофестивали в Сиднее?

Так что, как бы мы ни пытались хорохориться и говорить, что "меня коронавирус не касается", как бы он "искусственно" ни раздувался СМИ, факты таковы, что мы с вами присутствуем при историческом моменте. Инфекция меняет наш мир — трудно пока сказать, к лучшему или худшему, потому что в пелене новостей про обвал рубля и цен на нефть, скупку гречки и туалетной бумаги практически невозможно заметить что-то хорошее. Но я постараюсь вынести из этого и положительные выводы. Из плохого: всем работникам индустрии развлечений придется очень несладко. Кто-то точно лишится рабочих мест: кино не золотая жила, всех на удаленку не переведешь, всем впрок две трети от оклада не заплатишь. Пустить работника под сокращение в долгосрочной перспективе проще, чем потом несколько месяцев держать его на передержке. Да и в целом ситуация плачевная: тем, кто рискнет продолжать работу в нынешних условиях, предстоит нелегкая борьба за зрителя со скудным набором релизов. Тем, кто решит прикрыть белый экран тряпкой на ближайшее время, грозит банкротство или как минимум тяжелые убытки.

Но есть и хорошие новости: помимо консолидации человеческого общества в целом, можно ожидать, что все те же видеосервисы возьмут под свое крыло отчаявшихся владельцев киносетей и предложат взаимовыгодную помощь. "Кинопоиск" уже написал ответное письмо Ассоциации владельцев кинотеатров:

Сейчас многие оказались дома, и активности всего рынка должны быть направлены на то, чтобы поддержать людей, находящихся в вынужденной изоляции. Мы готовы участвовать в поиске решений в поддержку кинотеатров. "КиноПоиск HD" может предоставить платформу для проведения онлайн-сеансов кинотеатральных показов с продажей на них билетов и структурой распределения выручки, максимально приближенной к кинотеатральному прокату. Мы понимаем, что все решения зависят от прокатчиков и кинотеатров, и открыты для диалога.

Что в итоге привело к примирению обеих сторон. Безусловно, общество, как и искусство в нем, трансформируется. И, возможно, это даже к лучшему. Вот она, парадоксальность ситуации: изоляция должна научить человечество ценить и уважать общество, которого они по вине коронавируса временно лишились. И, таким образом, болячка как бы сама начинает выполнять функции регулятора культуры. Частью которой кино и является. И которая учит нас: как бы ни хотелось чихать на чью-то жизнь, порой это стоит все же делать дома, а не в душном зале кинотеатра.