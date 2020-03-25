Шлеменко ответил на брошенный Емельяненко вызов

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко принял вызов Александра Емельяненко, но по правилам ММА. О своем решении спортсмен объявил в Instagram.

"Александр Емельяненко вызвал меня на бой. Неожиданно и приятно находиться в статусе вызываемого им. Тем более в последнее время к Александру выстроилась уже целая очередь из тех, кто его вызывает на бой. "Бздилом картонным", как ты выразился, я не являюсь. Принимаю твой вызов по правилам ММА. Так что жду от тебя конкретики", - сказал Шлеменко.