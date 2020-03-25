Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.

Он заявил, что прозападные оппозиционеры, регулярно обучаемые за рубежом, подхватывают обвинения Запада против РФ и пытаются проникать на военные объекты.

"Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования", - сказал Шойгу на заседании Совета Федерации в рамках "правительственного часа".