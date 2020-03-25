Собянин напомнил бизнесу об ответственности за сотрудников

Бизнес в Москве в связи с коронавирусом откликается на просьбы, но его главная задача - выдержать экономические невзгоды, не перекладывая проблемы на сотрудников, заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин.

Отвечая на вопросы в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ в среду, он отметил, что бизнес откликается на просьбы, связанные с помощью в противодействии коронавирусу, в частности, в вопросах разработки тест-систем, вакцин и так далее.