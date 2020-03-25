Совет Федерации переназначил трех зампредов Верховного суда

Совет Федерации в среду на заседании переназначил трёх заместителей Верховного суда РФ, свои посты сохранили Татьяна Петрова, Владимир Давыдов и Владимир Хомчик.

Их кандидатуры были внесены президентом РФ.

Также Петрова была переназначена председателем судебной коллегии по административным делам ВС РФ, Давыдов - председателем судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ, Хомчик - председателем судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.

Петрова имеет стаж работы по юридической специальности более 25 лет, Давыдов - более 33 лет, Хомчик - более 41 года.