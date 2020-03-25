Создатель "Симпсонов" рассказал, что его всегда спрашивает Маккартни

Сценаристы "Симпсонов" рассказали, что при встрече Пол Маккартни всегда уточняет, осталось ли Лиза (персонаж мультфильма) вегетерианкой, поскольку это было условием его участия в шоу, сообщает NME.

Легендарный музыкант и его жена Линда "появились" в серии "Лиза – вегетерианка" 1995 года, в которой главная героиня прекращает есть мясо после встречи с супругами Маккартни.

В недавнем интервью Radio Times консультант шоу Дэвид Миркин (тоже вегетерианец) заявил, что "рад соответствовать" требованию сэра Пола.