США похвастались рекордными поставками СПГ в Европу, но не забыли и Россию. Управление информации министерства энергетики США (EIA) опубликовало данные об американском экспорте сжиженного газа в страны ЕС.

«По сравнению с 2018 годом Россия и США увеличили экспорт СПГ в Европу в прошлом году примерно на 39 млн кубометров в сутки и 42 млн кубометров в сутки соответственно», — говорится в сообщении EIA. В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу с ноября 2019 года: «А в феврале импорт из США достиг нового рекорда в 144 млн кубометров в сутки — почти вдвое больше, чем поставки Катара». Ближневосточная страна является крупнейшим экспортером СПГ в Европу.

Как сообщало ИА Newstes , поставки СПГ в Европу в 2019 году побили исторический рекорд — составили 76 млн тонн. Главным «снабженцем» Европы сжиженным газом по-прежнему остается Катар. Но самый большой рост поставок в Европу показал американский СПГ. По данным EIA и ICIS, в 2019 году его экспорт в Старый Свет вырос в 5 раз — до 18,3 млрд кубометров. Таким образом сжиженный газ из Соединенных Штатов составил в общем импорте СПГ в Европу 24%.

США при этом не удалось потеснить позиции России на европейском газовом рынке. Поставки ямальского СПГ оказались почти на уровне американских, тем временем и «Газпром» сохранил свой экспорт в ЕС. В 2019 году в Европу доставили, по предварительным данным, около 18 млрд кубометров российского газа в виде СПГ. Это в три раза больше, чем в 2018 году.

Таким образом Россия отбила атаку СПГ из США на свои позиции в Европе, но не наступление. В 2020 году Соединенные Штаты планируют выбросить на рынок еще больше сжиженного газа, однако падение нефтяных цен и пандемия коронавируса могут все изменить, так как уже сказались на мировом спросе и экономике добычи газа в США.