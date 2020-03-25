США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

"Соединенные Штаты с ноября 2019 года являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, а в феврале 2020 года импорт СПГ из США достиг нового рекорда - 5,1 миллиарда кубических футов в сутки (около 107 тысяч тонн СПГ ежедневно или примерно 144 миллиона кубометров - ред.), что почти вдвое превышает объемы Катара, второго по величине европейского поставщика", - оценивают эксперты EIA.

При этом управление отмечает, что и Россия, и США значительно увеличили поставки СПГ в Европу в прошлом году - на 1,4 миллиарда и 1,5 миллиарда кубических футов в сутки соответственно (примерно на 29 тысяч и на 32 тысячи тонн СПГ в день). В среднем импорт СПГ Европой в 2019 году составил 11 миллиардов кубических футов в день (около 231 тысячи тонн СПГ ежедневно или 311 миллионов кубических метров), что в два раза превышает показатели предыдущих двух лет, подсчитывает управление.