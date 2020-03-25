Татьяна Навка поделилась своими мыслями насчет коронавируса: "Пока все не так плохо"

Пандемия коронавируса уровняла обычных людей и знаменитостей по многим параметрам: вирус не выбирает жертву, исходя из ее материального достатка, титула или количества подписчиков в инстаграме, а карантин, самоизоляция, тревога и страх — понятия, которые сейчас могут коснуться каждого. Звезды понимают это и в соцсетях сейчас рассказывают не о вечеринках (которые теперь могут проходить разве что онлайн, если вы не Джиган) и путешествиях, а о мерах предосторожности, сознательности, ответственности перед уязвимыми группами граждан и личном опыте "знакомства" с болезнью.

Так, 44-летняя фигуристка Татьяна Навка опубликовала в инстаграме пост, в котором поделилась мыслями о ситуации и привела в пример историю своей американской подруги, заразившейся коронавирусом. По словам жены Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, опыт ее знакомой — это крик души и предупреждение для России, где эпидемия только набирает обороты:

Сегодня мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что еще три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение, многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек, но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введен. Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно. Она сама заболела, у нее была вторая волна, когда ее накрыло спустя пять дней, лихорадило с температурой, в полусознательном состоянии. Произошло это резко, еще вчера она бегала по централ парку и прекрасно себя чувствовала, а уже на утро проснулась с лихорадкой, температурой и ужасным тяжелым состоянием. Еле выбралась из этого. Поэтому увидев новости из России, ролик, как наш президент посещал инфекционную больницу, она позвонила мне, если хотите это был крик-души, крик-предупреждение. Потому что пока все не так плохо, пока ситуацию можно контролировать, то к этому нужно подойти без паники, серьезно и с осознанным пониманием того, что необходимо выполнять рекомендованные меры по предупреждению и безопасности (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).





Навка призвала всех соблюдать рекомендации правительства и медиков по противодействию коронавирусу, быть внимательными и беречь себя и близких:

Я посмотрела статистику, на данный момент США занимает третье место в мире по количеству зараженных в мире, уступая только Китаю и Италии, при том, что вирус пришел к ним позже. И это тот рейтинг, в котором очень бы хотелось, чтобы Россия, занимала одно из последних мест! Поэтому будьте внимательны, ответственны, берегите себя, своих родных и близких! P.S. Во избежание слухов, домыслов, накруток, есть официальная информация. Минздрав Подмосковья, например, сделал отдельную страницу — covid.mz.mosreg.ru. Там ответы на все главные вопросы. Очень важно распространить именно достоверную информацию и донести ее до старшего поколения. Самое время проявить заботу,

— заключила олимпийская чемпионка.





Татьяна Навка с дочкой Надей





Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми

Татьяна Навка — одна из многих знаменитостей, которые сейчас, участвуя в социальных флешмобах и рассказывая о своей самоизоляции, призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.

В России на текущий момент заражено 658 человек. Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к стране, рассказав о различных мерах, которые будут приняты для борьбы с рапространением коронавируса. Так, следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей по всей стране.



