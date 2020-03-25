Татьяна Зайцева: «Мне сделали укол в душу, анастезию, потому что мое сердце бы разорвалось»

Несколько лет назад певица потеряла единственного сына. Алексей погиб в результате несчастного случая в метрополитене. Занимаясь паркуром на станции «Университет», он прыгнул на крышу поезда, но сорвался, упал на рельсы и разбился.

В фильме-расследовании Леонида Закошанского «Цена красивой жизни» Татьяна рассказала о том тяжелом периоде жизни. Когда стало совсем невмоготу, она обратилась в церковь к батюшке.

«Он меня обнял тогда, успокоил. Знаете, покажу вам одну вещь. Это пятно на груди — не синяк. Оно появилось после смерти сына, когда его не стало. И не проходит. Врачи не знают, что это такое. А я знаю: это след от укола в душу, анастезии, иначе мое сердце бы разорвалось. Вы даже не можете представить, чем для нас был наш Алешка», — говорит Татьяна, показывая свой «душевный шрам».

По словам певицы, она не плакала после гибели сына около двух лет. Слезы пришли позже. Но боль от потери по-прежнему в ее душе. Отметку на груди звезда замазывает тональными средствами и гримом, готовясь к выступлениям, и называет ее шрамом, который напоминает ей о трагедии.





«В такое горе она осталась одинокая, и я. Это странно. Все отвернулись, пропали. Нас спасли Кобзоны», — говорит Елена.





Опознавать тело в морге было не просто: Алеше при падении отсекло голову. Сестра Татьяны делится, что они узнали парня по рукам. О той трагедии ходило много слухов. Появлялись даже версии о том, что Леша покончил с собой после ссоры с девушкой. Его избранница Айсылу позже говорила: они действительно поругались из-за опасного увлечения молодого человека.

«Мы поссорились. Я заявила: или он прекращает этим заниматься, или мы расходимся. У него был стресс, связанный с тем, что нужно было резко повзрослеть. Не знаю, что творилось у него в голове», — делилась Айсылу.

По словам Татьяны, никакого суицида не было. Алексей просто любил рисковать. «Мой сын не совершал самоубийство. Он занимался паркуром много лет. Это экстремальный вид спорта. Возвращаясь домой от своего друга Александра утром, он решил совершить очередной променад по поездам. Это ужасно. Мы всегда были против его хобби. Прыгнув с поезда на поезд, Алеша не заметил, как вагоны тронулись. Еще плюс ко всему велись ремонтные работы. Балка упала, и удар пришелся по голове: правая сторона лица была изуродована», — ранее говорила Татьяна.

Фото: Юрий Зайцев, личный архив