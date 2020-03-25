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Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке. Об этом сообщает Politico.

Источники издания, близкие к Трампу, рассказали о звонке президента саудовскому наследному принцу Мухаммеду бин Салману 9 марта. Американский лидер одобрил планы по увеличению добычи нефти, однако попросил, чтобы падение цен не повредило американским производителям. Он призвал сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США оставались при деле.

Ранее США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией. Американский министр энергетики Дэн Бруйетт подтвердил Bloomberg, что идею союза рассматривают в числе прочих вариантов стабилизации цен на сырье после падения.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.