Трамп попросил Саудовскую Аравию потеснить Россию на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке, передает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания рассказали о звонке Трампа саудовскому наследному принцу Мухаммеду бин Салману 9 марта. В ходе разговора американский лидер одобрил планы по увеличению добычи нефти, но попросил не навредить американским производителям. Кроме того, Трамп призвал сохранить цены на нефть жизнеспособными, чтобы бурильщики в США оставались при деле.

При этом бывший чиновник американской администрации уточнил, что разговор "не был трудным". "Это было что-то вроде: "Хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе", - сообщил он и отметил, что падение цен на нефть застало американские власти врасплох.

Ранее Bank of America констатировал, что в США начался сильнейший кризис в истории, а падение ВВП побьет рекорд со времен Второй мировой войны - все из-за спада деловой активности и снижения потребительских расходов на фоне пандемии. ФРС принимает беспрецедентные экстренные меры, но пока рынки реагируют на них слабо. В статье для Ruposters Малек Дудаков рассказал, как Трамп беспрецедентными мерами пытается смягчить мировой кризис и что из этого выходит.

