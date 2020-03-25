У актрисы из фильма «Жмурки» обнаружили коронавирус

Жанна БолотоваФото: В. Бондарев / РИА Новости

У российской актрисы театра и кино Жанны Болотовой обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 78-летняя звезда фильма «Жмурки» заразилась в результате контакта с человеком, побывавшим в Германии. Из-за возраста народная артистка РСФСР находится в группе риска, в связи с чем ее госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.

Жанна Болотова известна по таким картинам, как «Дом, в котором я живу», «Судьба резидента», «Подранки», «Журналист», «Крылья», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Любить человека», «И жизнь, и слезы, и любовь» и «Опасный возраст».

24 марта в медицинский центр в Коммунарке также был доставлен артист Лев Лещенко и его супруга. Несколько дней назад певец вызвал скорую помощь, и медики, диагностировавшие у него двустороннее воспаление легких, решили госпитализировать его в целях профилактики.