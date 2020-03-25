У Хайди Клум и ее мужа Тома Каулитца не подтвердился коронавирус

46-летняя Хайди Клум наконец дождалась результатов теста на коронавирус — анализ звезды на COVID-19 оказался отрицательным. Этой радостной новостью супермодель несколько часов назад поделилась в своем инстаграме. Хайди опубликовала новый снимок, на котором лежит на траве и греется под лучами весеннего солнца, а в подписи к нему рассказала, что по-прежнему соблюдает режим самоизоляции:

14-й день домашней самоизоляции. Тест на COVID-19 — отрицательный.





Хайди Клум

В комментариях поклонники сразу же начали интересоваться у Хайди, как она себя чувствует. Звезда поблагодарила всех за беспокойство и призналась, что сейчас ей уже гораздо лучше:

У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Посылаю вам всем лучи любви.





Напомним, что около двух недель назад Хайди Клум почувствовала себя плохо. У звезды появились симптомы как у больных при коронавирусе: озноб, лихорадка, кашель и насморк. Тогда обеспокоенная Хайди решила удостовериться, что у нее обычная простуда, а не опасный китайский вирус, но столкнулась с проблемой из-за нехватки тестов на COVID-19. Позже звезде все же удалось сдать анализ.





Тест на COVID-19 также прошел и 30-летний супруг Хайди, Том Каулитц, — результат также оказался отрицательным. Анализ музыкант решил сдать после возвращения из заграничной поездки, после которой почувствовал недомогание.

Сейчас Хайди вместе с семьей продолжает оставаться в самоизоляции, чтобы помочь предотвращению пандемии коронавируса. В инстаграме супермодель призывает своих подписчиков следовать ее примеру и тоже по возможности оставаться дома и сократить социальные контакты.





Хайди Клум с детьми