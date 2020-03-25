У звезды «Иронии судьбы» нашли рак

Барбара БрыльскаФото: Антон Тушин / РИА Новости

Польская актриса Барбара Брыльска, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», страдает онкологическим заболеванием. Об этом она рассказала порталу Starhit.

Артистка отказалась обсуждать болезнь, отметив, что врачи дают положительные прогнозы. «Только надо время», — сказала она.

Отмечается, что Брыльска, возможно, борется с раком языка, однако эта информация официально не подтверждена. В комментарии «Комсомольской правде» актриса отказалась говорить о болезни, добавив, что сидит дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Брыльска живет в Варшаве.

78-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».