Уходят в простой: автопроизводителям в России не хватает деталей

Из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов, в России в простой с 30 марта по 10 апреля уходят предприятия Volkswagen. Как сообщает ТАСС, это коснется заводов в Калуге и Нижнем Новгороде.

«Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели», — говорят в компании, отмечая, что сохраняются стабильные поставки автомобилей и запчастей дилерам и клиентам.

Как отмечает «Коммерсант», похожие проблемы возникли и у других компаний, которые производят и собирают машины в России. Так, завод «ПСМА Рус», который выпускает автомобили брендов PSA (Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi) временно прекратит работу. С 1 по 3 апреля завод будет находиться в простое, с 6 по 10 апреля сотрудники уйдут в оплачиваемый отпуск.

Такие же вынужденные меры может предпринять и завод Volvo Trucks.