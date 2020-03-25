Украина направит в Москву специальный поезд для эвакуации граждан

Власти Украины согласились направить в Москву специальный эвакуационный поезд даже несмотря на прекращение железнодорожного сообщения. Причиной послужила эпидемия коронавируса.

Эвакуационный поезд отправит компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги"). Ожидается, что состав примет всех граждан России, желающих вернуться на родину из Украины, и прибудет в Москву 28 марта. После этого он заберет украинцев.

Общая вместимость поезда из 20 вагонов составляет около 500 человек. До этого Украина уже запустила аналогичный состав, который посетил европейские столицы и вывез 650 украинцев. В общей сложности в страну уже вернулись около 30 тысяч человек.

Украина отменила железнодорожное сообщение с Россией после событий в Крыму и Донбассе. В настоящий момент и РФ, и Белоруссия тоже прекратили движение поездов на украинскую территорию в связи с эпидемией.

Как сообщал Ruposters, каждый пятый житель планеты сейчас находится в изоляции из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф



