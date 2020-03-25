Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько придется платить за отопление

Пандемия коронавируса и падения цен на мировых рынках обрушила стоимость нефтепродуктов в Украине. По данным «Нафтогаза», за март цена упадет на 14%, однако если динамика продолжится, со временем цены снизятся более значительно.

Об этом говорится в материале издания «Обозреватель».

Так, цена на газ для населения в марте составит около 4,3 грн за куб. При этом еще в феврале тариф зависимо от региона колебался около 5 грн.

Вследствие этого семья из трех человек с учетом граничного объема потребления заплатит:

только плита (29,4 куб.):

было: 147 грн;

стало: 126,42 грн;

плита и обогрев воды (54,9 куб.):

было: 274,5 грн;

стало: 255,42 грн;

индивидуальное отопление (400 куб. м):

было: 2000 грн;

стало: 1720 грн;

По информации «Нафтогаза», снижение цен происходит благодаря падению цен на газ в Европе, что связано с теплой зимой и большими запасами газа в хранилищах.

Следом могут измениться тарифы на горячую воду и отопление. Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду — 70−80%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в школах и детсадах, которые ушли на карантин из-за коронавируса еще с 12 марта, со среды, 25 марта отключат отопление. Такое решение приняли столичные власти, отметив, что таким образом будет уменьшена нагрузка на бюджет, а средства можно будет перенаправить на борьбу с коронавирусом.