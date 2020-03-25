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Новости » Россия » Украинцев будут вывозить из России спецпоездом только при их желании

Украинцев будут вывозить из России спецпоездом только при их желании

Украинцев будут вывозить из России спецпоездом только при их желании
Вывозить из России сппецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия, заявили журналистам в МИД России.

Ранее правительство России поручило из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. Поезд уйдет из Киева 27 марта, из Москвы обратно 28 марта.

"В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба... депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом", - сказали в МИД.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 00:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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