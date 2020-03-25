В Апатиты и Кировск доставили экспресс-тесты для диагностики COVID-19

"Фосагро" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) доставили в Апатиты и Кировск пилотную партию из 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса, сообщила пресс-служба компании.

"Компания "Фосагро" совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией EMG (Эвотэк-Мирай Геномикс) оперативно доставили в города Апатиты и Кировск с производственной площадки в Казани 100 новейших российско-японских экспресс-тестов для диагностики коронавируса", - указано в сообщении.