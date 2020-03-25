В ЕР прокомментировали обращение Путина из-за ситуации с коронавирусом

Обращение президента РФ Владимира Путина по защите граждан и экономики страны в период коронавируса - прямое руководство к действию для "Единой России", реготделения партии возьмут на особый контроль исполнение поручений главы государства в субъектах РФ, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Наша фракция в Государственной думе оперативно приступила к законодательному оформлению задач, поставленных главой государства. Несколько законопроектов будут рассмотрены уже на следующей пленарной неделе. Мы в координации с правительством России сделаем все возможное, чтобы максимально защитить здоровье и благополучие граждан", - цитирует пресс-служба ЕР слова Турчака.