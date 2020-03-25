В Госдуме расценили обращение Путина как шаг к деофшоризации экономики

Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам и предложенные им меры борьбы с коронавирусом и его последствиями для экономики России получили оценку в Госдуме.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев прокомментировал инициативу обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды.
Как сообщает РИА «Новости», Гутенев назвал деофшоризацию следующим шагом после национализации элит, которую предлагается закрепить в предлагаемых поправках в конституцию. По словам депутата, те российские граждане, которые являются резидентами стран, с которыми у России есть соглашения об избежании двойного налогообложения, «существенно недодают нашему бюджету».
С поддержкой предложения Путина одним из первых выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он также назвал справедливым идею главы государства ввести налог на проценты по вкладам от 1 миллиона рублей.