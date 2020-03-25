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Новости » Россия » В Госдуме расценили обращение Путина как шаг к деофшоризации экономики

В Госдуме расценили обращение Путина как шаг к деофшоризации экономики

В Госдуме расценили обращение Путина как шаг к деофшоризации экономики

Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам и предложенные им меры борьбы с коронавирусом и его последствиями для экономики России получили оценку в Госдуме.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев прокомментировал инициативу обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды.

«Президент предложил абсолютно логичный шаг по деофшоризации экономики, — считает парламентарий. — С точки зрения наполнения бюджета, речь идет о миллиардах долларов в год, которые выводились под видом дивидендов. За счет формирования налогооблагаемой базы мы сможем как обеспечить социальную защиту граждан, так и поддержать национальную экономику».

Как сообщает РИА «Новости», Гутенев назвал деофшоризацию следующим шагом после национализации элит, которую предлагается закрепить в предлагаемых поправках в конституцию. По словам депутата, те российские граждане, которые являются резидентами стран, с которыми у России есть соглашения об избежании двойного налогообложения, «существенно недодают нашему бюджету».

С поддержкой предложения Путина одним из первых выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он также назвал справедливым идею главы государства ввести налог на проценты по вкладам от 1 миллиона рублей.

«Введение 15-процентного налога на выплату дивидендов и так далее — это нормальная практика, которая, с одной стороны, может создать и дополнительную мотивацию для того, чтобы переводить эти предприятия и регистрировать их в России, а с другой стороны, по крайней мере, выровняет условия для предприятий, которые работают и зарегистрированы в России и зарегистрированы на офшорах», — заявил Костин в эфире телеканала «Россия 1».

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Добавлено: 25 мар 2020 в 20:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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