В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Предлагаемый законопроект определяет прогнозируемые результаты (эффекты) инновационных и (или) технологических проектов, которыми могут являться достижения финансовых, экономических, социально-экономических, научно-технических и (или) иных общественно полезных результатов. При этом, несмотря на предпринятые надлежащие усилия и соблюденные процедуры в условиях высокорискованной деятельности, проекты могут не достичь запланированных результатов, что может повлечь потерю финансовых и иных ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее поясняло Минэкономразвития, инновационная деятельность имеет высокий риск недостижения запланированного результата. Но при этом такой бизнес отвечает за использование госфинансирования на общих основаниях. Именно поэтому поддержка в основном концентрируется на поздних стадиях проектов, где риски недостижения результатов минимальны, но при этом минимален и прорыв в разработках.