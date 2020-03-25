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Новости » Россия » В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Предлагаемый законопроект определяет прогнозируемые результаты (эффекты) инновационных и (или) технологических проектов, которыми могут являться достижения финансовых, экономических, социально-экономических, научно-технических и (или) иных общественно полезных результатов. При этом, несмотря на предпринятые надлежащие усилия и соблюденные процедуры в условиях высокорискованной деятельности, проекты могут не достичь запланированных результатов, что может повлечь потерю финансовых и иных ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее поясняло Минэкономразвития, инновационная деятельность имеет высокий риск недостижения запланированного результата. Но при этом такой бизнес отвечает за использование госфинансирования на общих основаниях. Именно поэтому поддержка в основном концентрируется на поздних стадиях проектов, где риски недостижения результатов минимальны, но при этом минимален и прорыв в разработках.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 10:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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