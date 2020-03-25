В Ираке погибли двое турецких военных

Двое турецких военных погибли и двое получили ранения при обстреле со стороны членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщило турецкое минобороны в среду.

"В районе Хафтанин на севере Ирака в результате минометного обстрела со стороны членов сепаратистской террористической организации (РПК) погибли двое наших боевых товарища и еще двое были ранены. Цели террористов, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты ответному интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и были уничтожены", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.