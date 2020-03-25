В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

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В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом пишет Reykjavík Grapevine.

Отмечается, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, который появился в китайском Ухане. Глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон заявил, что, возможно, это первый известный случай двойного заражения.

Специалист добавил, что второй штамм более агрессивный, так как пациент заразил несколько людей именно им.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 409 тысяч человек, скончались 18,2 тысячи, более 106,5 тысячи вылечились. В Исландии выявлено 648 случаев заражения.