В Кремле оценили возможность принятия итоговых документов саммита G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать возможность совместного заявления или декларации по итогам виртуального саммита G20."Если будет совместно заявление или декларация приниматься, то мы вас проинформируем. Пока я не буду ничего анонсировать", - рассказал Песков.

Саммит G20 по коронавирусу созывают власти Саудовской Аравии, Россия получила уведомление и готовится к участию. Темой станет скоординированное реагирование на пандемию COVID-19. В саммите примет участие президент РФ Владимир Путин.

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