В России ждут «итальянский» сценарий коронавируса: события ночи 25 марта

В России сейчас важно отработать «итальянский» сценарий развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение президенту Владимиру Путину высказал главный врач городской клинической больницы № 40 Департамента здравоохранения города Москвы (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба поручила властям регионов страны временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты.

Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть в своей работе во время пандемии коронавируса. Об этом заявил через свой сайт российский миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, регулятор сейчас не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что «не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере».

Общее число зараженных людей с начала пандемии коронавируса в мире достигло 372 757, за прошедшие сутки заразились 39 827 человек. Отмечается, что от заражения коронавирусом умерли 1722 человека, число жертв COVID-19 таким образом достигло 16 231.

Предложение рассмотреть вопрос об освобождении отправленных на карантин по коронавирусу россиян от оплаты услуг ЖКХ направил в Минстрой депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. В своем послании он отмечает, что из-за сокращения доходов люди несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода.

Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, пишут «Ведомости», приводя в пример «Аэрофлот», который значительно снизил стоимость авиабилетов на перелеты внутри России на фоне отмены многих рейсов в другие государства. Отмечается, что снижение коснулось различных направлений с вылетом в марте, апреле и мае.