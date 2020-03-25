В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство России поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Такое решение по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России опубликовали на сайте кабмина.

Также субъектам поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

Постановление властей Подмосковья

Распоряжение правительства уже выполнили в Московской области: региональное правительство обнародовало постановление о приостановке деятельности ночных клубов, кинотеатров, развлекательных и досуговых заведений.

"Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений в период повышенной готовности для органов и сил Московской областной системы и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в тексте.

Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.