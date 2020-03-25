В РВИО рассказали о Братиславско-Брновской операции 1945 года

Братиславско-Брновскую операцию в 1945 году советские войска провели при минимальном превосходстве в живой силе и победили за счёт нестандартных тактических действий опытных советских военачальников, заявил в среду РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Братиславско-Брновская наступательная операция Красной армии и союзнических румынских войск против немецких войск во время Великой Отечественной войны началась 25 марта 1945 года частью сил 2-го Украинского фронта. Целью операции, которая закончилась 5 мая 1945 года, было освобождение Словакии - крупного промышленного региона - и выход на подступы к Праге.

"Создать хотя бы незначительное преимущество в живой силе на участках прорыва во время операции удавалось только за счёт численности румынских армий. Можно сказать, что победу добывали малыми силами, на большинстве участках фронта советские войска не имели даже двукратного преимущества в численности, хотя силы наступающего должны численно превосходить силы обороняющегося не менее чем в три раза. Но управляли советскими войсками полководцы, имевшие за плечами богатый опыт войны, которые добивались успеха за счёт нестандартных решений в управлении войсками", - заявил Никифоров.