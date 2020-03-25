В Севастополе обнаружили остатки береговой батареи времён Крымской войны

В Севастополе археологи нашли остатки восьмой береговой батареи времен Крымской войны, сообщает в среду ОТР.

Батарея была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты — она считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.

Находка была сделана на мысе Хрустальный — сейчас археологи достают из-под земли сохранившиеся осколки мортирных бомб, свинцовые пули, ядра. Отмечается, что остатки батареи в перспективе могут стать музеем под открытым небом. Судя по количеству обнаруженных артефактов, батарея активно участвовала в боевых действиях в Крымскую войну.

Крымская война длилась с 1853 по 1856 годы между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. Наиболее ожесточённые боевые действия разворачивались на полуострове, поэтому война и получила одноимённое название.