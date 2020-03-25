В Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса: последние данные Минздрава

По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.Он напомнил, что сегодня уже подтверждены 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном это люди, которые были в контакте с 25-ю пациентами (тоже в Черновицкой области), у которых ранее обнаружили COVID-19."Динамика увеличивается. У нас сегодня уже 84 случаев коронавирусной болезни - данные за предыдущие сутки, плюс 13 - это будет уже 97 случаев на момент проведения брифинга", - сказал Ляшко.