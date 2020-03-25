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Новости » Общество » Василий Голубев распорядился об ужесточении мер против коронавируса

Василий Голубев распорядился об ужесточении мер против коронавируса

Василий Голубев распорядился об ужесточении мер против коронавируса

В среду, 25 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об ужесточении мер по профилактике распространения коронавируса в регионе.

Согласно новому распоряжению губернатора, в области временно приостанавливается проведение спортивных, публичных, зрелищных, досуговых и подобных мероприятий с количеством участников более 50 человек, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Ранее Южный Федеральный писал, что ограничительные меры в Ростовской области введены для мероприятий с количеством участников более 500 человек. 

Также приостанавливается работа образовательных учреждений, в которых осуществляют общее и дополнительное образование, занимающихся спортивной подготовкой.

В документе также уточняется, что обучение по программам дополнительного образования, переводится на дистанционное обучение в соответствие с составленными индивидуальными учебными планами.

В организациях, предоставляющих дополнительное образование, будет установлен ограниченный режим работы. Однако, занятия в них будут проводиться только с письменного согласия родителей и в группах с количеством детей не более 15 человек. Для физкультурно-оздоровительных организаций, ведущих спортподготовку, ограничение в группе будет не более 30 человек.

Кроме того региональному министерству здравоохранения поручено в десятидневный срок обеспечить режим полной системы здравоохранения в регионе.

В отдельный пункт вынесено поручение региональным минфину, минздраву и минтруду. Они обязаны проработать вопрос условий финансирования и оплаты труда медперсонала, который будет привлекаться к мероприятиям по профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 16:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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