Верховная рада Украины может собраться 26 марта на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Верховной рады Украины, которое ранее анонсировал спикер Дмитрий Разумков предварительно запланировано на 26 марта.

Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на заявление заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук. Пока у нее нет точной информации о повестке дня, однако на заседании могут рассмотреть кадровые вопросы.

«Мы предварительно ориентировали наших депутатов из фракции, чтобы они были готовы приехать в четверг на внеочередное заседание», — приводит ее слова УНИАН.

Кравчук она подтвердила, что существует вероятность рассмотрения на внеочередном заседании парламента вопроса о назначении министра энергетики и защиты окружающей среды.

«О возможности назначения министра энергетики и экологии — да, такой разговор был», — сказала нардеп.

При этом она отказалась назвать конкретные кандидатуры, поскольку таковых пока нет.

«По крайней мере, фракции об этой кандидатуре не сообщили. Но если будет представление от премьер-министра, то мы готовы его рассмотреть», — добавила заместитель председателя фракции.

Ранее ИА Newstes сообщало, что среди депутатов Верховной рады Украины активно распространяется коронавирус, так что следующее заседание парламента может состояться в инфекционной больнице.