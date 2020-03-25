Верховная рада Украины может собраться 26 марта на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Верховной рады Украины, которое ранее анонсировал спикер Дмитрий Разумков предварительно запланировано на 26 марта.
Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на заявление заместителя главы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук. Пока у нее нет точной информации о повестке дня, однако на заседании могут рассмотреть кадровые вопросы.
Кравчук она подтвердила, что существует вероятность рассмотрения на внеочередном заседании парламента вопроса о назначении министра энергетики и защиты окружающей среды.
При этом она отказалась назвать конкретные кандидатуры, поскольку таковых пока нет.
Ранее ИА Newstes сообщало, что среди депутатов Верховной рады Украины активно распространяется коронавирус, так что следующее заседание парламента может состояться в инфекционной больнице.