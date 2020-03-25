Винокур рассказал о самочувствии Лещенко после госпитализации

Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя нормально, он лечится от двустороннего воспаления легких, сообщил в разговоре с РИА Новости друг певца, юморист Владимир Винокур.

Ранее концертный директор Лещенко Олег Дмитриев рассказал РИА Новости, что певец почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу для прохождения обследования.

"Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся", — рассказал Винокур.

Собеседник агентства также опроверг информацию о том, что он якобы навещал певца в больнице. "Вчера некоторые СМИ написали, что я посещал его в больнице. А как это вообще? Коммунарка — инфекционная больница", — заключил он.