Виталий Милонов: «Наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а «мистером микробом»

Накануне в Интернете активно обсуждалась домашняя вечеринка рэпера, недавно вернувшегося из Америки. Джиган позвал трех друзей и заявил, что ничего не знает о карантине, да и «это не важно».

Вернувшись из США, звездная семья вынуждена была закрыться дома на карантин. И если Оксана с четырьмя детьми исправно соблюдает все меры предосторожности, дабы избежать заражения, то ее супруг поступает с точностью до наоборот. На днях рэпер позвал в гости друзей, с которыми развлекся в студии.

Депутат Госдумы Виталий Милонов не одобряет такое поведение музыканта. «Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, когда наша страна сражается с вирусом», — заявил Виталий Валентинович.

Он также отметил, что другие российские знаменитости, прилетевшие из-за рубежа, соблюдают все правила.

«Если его сейчас нельзя привлечь к строгой ответственности, то впредь в его клипах, альбомах и песнях надо сообщать о том, что он нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы. И так наказать пожизненно, чтобы его не Джиганом запомнили, а «мистером микробом», — добавил Милонов.

Напомним, Джиган сейчас переживает трудный период. Находясь в США, рэпер лег в реабилитационный центр из-за проблем с запрещенными веществами. Многие полагают, что Джиган слишком долго праздновал рождение сына Давида, которому недавно исполнился месяц. Оксана не захотела терпеть пьяные выходки мужа и отправила его на лечение. О разводе пары речь пока не идет.

«Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше — я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — делилась Оксана.

Фото: Интерпресс/PhotoXPress.ru, архив пресс-службы